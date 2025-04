adidas ha scelto Riccardo Calafiori come ambassador underwear per un motivo preciso

Riccardo Calafiori è il primo ambassador ufficiale della linea underwear di adidas. Un traguardo che racconta molto del suo momento, non solo come atleta ma come personaggio, capace di costruire un'immagine riconoscibile anche fuori dal campo. Chi ha seguito l'ultimo Europeo ricorderà bene il fenomeno: Calafiori diventato improvvisamente una TikTok crush, il concetto di aura, con video, montaggi e dichiarazioni d'amore che arrivavano non solo dall'Italia, ma anche da tifosi e tifose internazionali. Il pretty privilege esiste, inutile negarlo. Ma nel caso di Calafiori è accompagnato da un certo magnetismo naturale: una capacità di risultare autentico senza sforzo, a metà tra il ragazzo della porta accanto e la thirst trap inconsapevole.

