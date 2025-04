Addio suor Argentina Aveva 103 anni

Addio a madre Argentina Todari, decana delle Serve di Gesù Cristo: la religiosa, 103 anni, si è spenta nel convento di via don Minzoni ad Agrate. Indossava il velo da 80 anni. Entrò nella congregazione il 16 agosto 1939, a 18 anni. Nel 1940 la vestizione perpetua, il 20 settembre 1945, la professione. Molte le destinazioni dove ha svolto la missione fra le quali Correzzana, Milano Beccaria, Fano, Cannobbio, Serra Sant’Abbondio, Mezzano Rondani, Monterado, Besano, Menzago e San Michele al Fiume. Ilgiorno.it - Addio suor Argentina. Aveva 103 anni Leggi su Ilgiorno.it a madreTodari, decana delle Serve di Gesù Cristo: la religiosa, 103, si è spenta nel convento di via don Minzoni ad Agrate. Indossava il velo da 80. Entrò nella congregazione il 16 agosto 1939, a 18. Nel 1940 la vestizione perpetua, il 20 settembre 1945, la professione. Molte le destinazioni dove ha svolto la missione fra le quali Correzzana, Milano Beccaria, Fano, Cannobbio, Serra Sant’Abbondio, Mezzano Rondani, Monterado, Besano, Menzago e San Michele al Fiume.

