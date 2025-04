Addio a Maidoff il pittore innamorato di Firenze

Maidoff (nella foto), pittore figurativo dalla fantasia straripante e l'inventiva esplosiva, con una vena di forte senso drammatico, è morto a Firenze all'età di 91 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato ieri dalle famiglie Maidoff, Milligan e Ginsborg ricordando "l'amato padre e maestro" che verrà salutato in forma riservata il 6 maggio, dalle 15 alle 18, giorno del suo 92° compleanno. Maidoff, che viveva e lavorava dal 1973 a Firenze, è stato il fondatore di una delle più importanti scuole internazionali di arte in Europa, la Saci (Studio Arts Center International), che ha formato migliaia di giovani, a partire dai primi 12 studenti del 1975.Nato a New York il 6 maggio 1933, nel popolare quartiere del Bronx, da una famiglia di origini russo-rumeno-ebree, Maidoff si laureò al New York City College nel 1956, lo stesso anno in cui vinse l'ambita borsa di studio Fulbright con la quale ebbe la possibilità di visitare per la prima volta Firenze, dove completò la sua preparazione nella grafica e nella pittura.

