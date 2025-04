Ad Appignano c’è la fiera d’aprile

Appignano c'è la fiera d'aprile, conosciuta come "A fiera dell'ochette". Stand, mercatini e street food saranno gli ingredienti per le vie del centro storico, in piazza Umberto I. Spettacoli artistici e programma ludico a cura dell'associazione Terre di sogno e dell'associazione Prometeo con la collaborazione di Sofy animazione.Alle 10 scatta la prima edizione della "Caccia all'ochetta", ovvero una caccia al tesoro fotografica alla scoperta dell'ochetta in ceramica realizzata dall'associazione Mav Maestri vasai appignanesi. A seguire fino alle 12 e dalle 15 alle 18.30 giochi da tavolo con laboratorio di costruzioni, gioco dell'oca animato, face painting e body tatoo, sculture di palloncini e attività con bolle di sapone. Ogni bambino riceverà un "passaporto" su cui verrà apposto un timbro dopo ogni attività svolta.

