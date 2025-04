Accordo consensuale Lascio la mia Rai L’addio di Andrea Vianello

Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico": con queste parole affidate a un messaggio su X Andrea Vianello ha annunciato ieri, nel giorno del suo 64° compleanno, L’addio alla Rai, lasciando intendere che la sua avventura televisiva, o radiofonica, non finisce qui, anche se al momento La7 e Discovery, Mediaset e Sky negano trattative in corso. L’addio arriva dopo oltre un anno di attesa nelle retrovie per il giornalista che nel marzo 2024 aveva lasciato la direzione di San Marino Rtv dimettendosi dall’incarico. Recentemente si era parlato di una sua nomina alla direzione di Rai Radio tre che però non si era ancora concretizzata. Quotidiano.net - "Accordo consensuale. Lascio la “mia“ Rai". L’addio di Andrea Vianello Leggi su Quotidiano.net "Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia Rai“.. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico": con queste parole affidate a un messaggio su Xha annunciato ieri, nel giorno del suo 64° compleanno,alla Rai, lasciando intendere che la sua avventura televisiva, o radiofonica, non finisce qui, anche se al momento La7 e Discovery, Mediaset e Sky negano trattative in corso.arriva dopo oltre un anno di attesa nelle retrovie per il giornalista che nel marzo 2024 aveva lasciato la direzione di San Marino Rtv dimettendosi dall’incarico. Recentemente si era parlato di una sua nomina alla direzione di Rai Radio tre che però non si era ancora concretizzata.

