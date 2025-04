Abusivismo edilizio controlli nel Milazzese

Messinatoday.it - Abusivismo edilizio, controlli nel Milazzese Leggi su Messinatoday.it Nei giorni scorsi, personale delle Stazioni Carabinieri unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Milazzo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro carabinieri. di Messina e Palermo, coadiuvati, per quanto di competenza, da personale dello Spresal dell’Asp di Messina.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Abusivismo edilizio e tutela dell'ambiente, giro di vite con i controlli dei carabinieri alle Eolie - I carabinieri della Stazione di Stromboli e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Milazzo, con il supporto dei tecnici dello S. Pre. Sal, Servizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, demandato alla prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché da consulenti... 🔗messinatoday.it

Controlli carabinieri forestali, tre denunce per abusivismo edilizio - Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo inerente all’abusivismo edilizio, hanno denunciato tre persone, ritenute responsabili di violazioni in materia ambientale. In particolare, i militari hanno accertato che due imprenditori con la collaborazione di un libero professionista avevano realizzato, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, in assenza del permesso a costruire e delle obbligatorie autorizzazioni paesaggistiche, una strada con materiale ... 🔗anteprima24.it

Procida, controlli anti abusivismo edilizio: sequestrate coperture abusive - Procida. Le coperture abusive nella zona della Marina di Corricella occupavano superfici variabili tra i 15 e gli 86 metri quadrati: 5 imprenditori denunciati I Carabinieri della Stazione di Procida, in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico comunale, hanno effettuato una serie di controlli nella suggestiva area della Marina di Corricella, cuore pulsante del turismo e della ristorazione isolana. 🔗puntomagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Abusivismo edilizio, controlli nel Milazzese; Milazzo. Al via attività controllo per contrastare abusivismo edilizio e sicurezza nei cantieri; Cantieri edili, a Milazzo i controlli dei Carabinieri. Con Asp e Procura; Abusivismo edilizio e tutela dell'ambiente, giro di vite con i controlli dei carabinieri alle Eolie. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milazzo. Attività di controllo per contrastare l’abusivismo edilizio e le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Nei giorni scorsi, personale delle Stazioni Carabinieri unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Milazzo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC. di Messina ... 🔗libertasicilia.it

Abusivismo edilizio e maltrattamento animali: cinque denunciati a Petilia Policastro - Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Stazione di Petilia Policastro per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio e garantire la tutela del benessere animale. 🔗wesud.it

Controlli a Petilia Policastro: cinque denunce per abusivismo edilizio e sanzioni per maltrattamento di animali - I carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno effettuato una serie di controlli finalizzati alla lotta contro l’abusivismo edilizio, riscontrando gravi irregolarità nella Frazione Foresta. 🔗catanzaro.gazzettadelsud.it