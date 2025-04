Abbuffata di Fotografia Europea Oggi si assegna il premio Ghirri

Fotografia Europea. Oggi le mostre del Circuito In rimangono aperte al pubblico dalle 10 alle 23 (domani invece dalle 10 alle 20).Diversi gli incontri, a cominciare dal talk di Silvia Ballestra e Andrea Canobbio, dal titolo "Scrivere a vent’anni e vent’anni dopo", in dialogo con Loredana Lipperini, alle 12 alla Cavallerizza. In programma anche l’incontro con il curatore Thyago Nogueira, dal titolo "Daido Moriyama: a Retrospective", moderato da Walter Guadagnini, alle 12 ai Chiostri si San Pietro (laboratorio aperto). Alle 14 è previsto l’intervento di con Claudio Majorana, che conversa con Walter Guadagnini, ai Chiostri di San Pietro (laboratorio aperto). La presentazione del libro "Aqua" di Maria Elisa Ferraris con l’autrice, è invece alle 14,30 nel chiostro grande di San Pietro. Ilrestodelcarlino.it - Abbuffata di Fotografia Europea. Oggi si assegna il premio Ghirri Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ricca di appuntamenti l’agenda dile mostre del Circuito In rimangono aperte al pubblico dalle 10 alle 23 (domani invece dalle 10 alle 20).Diversi gli incontri, a cominciare dal talk di Silvia Ballestra e Andrea Canobbio, dal titolo "Scrivere a vent’anni e vent’anni dopo", in dialogo con Loredana Lipperini, alle 12 alla Cavallerizza. In programma anche l’incontro con il curatore Thyago Nogueira, dal titolo "Daido Moriyama: a Retrospective", moderato da Walter Guadagnini, alle 12 ai Chiostri si San Pietro (laboratorio aperto). Alle 14 è previsto l’intervento di con Claudio Majorana, che conversa con Walter Guadagnini, ai Chiostri di San Pietro (laboratorio aperto). La presentazione del libro "Aqua" di Maria Elisa Ferraris con l’autrice, è invece alle 14,30 nel chiostro grande di San Pietro.

