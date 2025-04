A1 dalle 22 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 aprile sarà chiusa la stazione di Valdarno in entrata verso Roma

aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma.In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo.

LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la Numia sbaglia meno e vince il primo set, 25-22 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Diagonale di Mingardi da zona 4 3-1 Pallonetto di Egonu da zona 2 2-1 Murooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2-0 Mano out Sylla da zona 4 1-0 La pipe di Daalderop 25-22 Esce la diagonale stretta di Bajema da zona 4 e Milano si aggiudica il primo set 24-22 Invasione Scandicci 23-22 Piedi a terra da seconda linea Ognjenovic riesce a trovare l’angolo giusto dalla parte opposta 23-21 Diagonale vincente di Egonu da zona 2 22-21 Out Egonu da zona 2 22-20 Diagonale di Egonu da zona 2 21-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 21-19 ... 🔗oasport.it

Ascolti tv martedì 22 aprile: chi ha vinto tra Fuochi d’artificio e Tutto quello che ho - I dati Auditel di martedì 22 aprile. Su Rai 1, dopo lo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa, è andata in onda la serie Fuochi d'artificio con Anna Losano. Su Canale5 spazio alla terza puntata di Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada. Ecco i dati Auditel.Continua a leggere 🔗fanpage.it

LIVE Milano-Scandicci 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-22, le padrone di casa vincono un secondo set avvincente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Orro chiude il secondo parziale. 24-22 Parallela imprendibile di Mingardi. 24-21 Kurtagic mette giù una palla a filo rete e regala 3 set-point a Milano. 23-21 Si insacca la pipe di Herbots. 23-20 Mani-out di Daalderop, Milano torna avanti di due break. 22-20 Primo tempo di Danesi. 21-20 Invasione a rete di Danesi a chiudere uno scambio incredibile, Scandicci è rientrato nel set. 🔗oasport.it

