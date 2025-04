A Torino i riformisti cacciati dal 25 aprile Avevamo le bandiere ucraine

"Sono volati insulti, spintoni ed è partito anche qualche pugno. Per fortuna la polizia ha evitato il peggio, ma così alla fine non abbiamo potuto partecipare al corteo. Siamo rima.

A Torino i riformisti cacciati dal 25 aprile: “Avevamo le bandiere ucraine” - Nel capoluogo torinese a una sessantina di militanti di Iv, Azione, + Europa, Radicali e Partito liberal democratico è stato impedito di partecipare al corteo: "Ci gridavano cose come 'Non siete antif ... 🔗ilfoglio.it