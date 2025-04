A Chiaruccia non mollano Stavolta bussano in Regione

Chiaruccia inascoltati dal Comune, sul polo logistico si rivolgono alla Regione. Chiamano in causa l’assessore Stefano Aguzzi (Forza Italia) per le sue deleghe all’Urbanistica, alla Valorizzazione dei beni ambientali, alla Difesa del suolo e alla Tutela del paesaggio. Se dovesse andare in porto la permuta tra l’ex zuccherificio di proprietà dei privati (Cittadella srl) e i terreni comunali di Chiaruccia (l’iter è stato avviato con l’approvazione della delibera nel consiglio comunale del 25 marzo) "la variante – fa notare il comitato di cittadini – dovrà ottenere l’approvazione urbanistica regionale. Per questo abbiamo chiesto un incontro all’assessore Aguzzi, affinché non assecondi l’operazione di permuta, ma difenda l’ennesimo consumo di suolo, tuteli la salute dei cittadini fanesi, rispetti l’ambiente e la valorizzando di Chiaruccia definita dallo stesso Serfilippi ‘una delle aree più belle di Fano’. Ilrestodelcarlino.it - A Chiaruccia non mollano. Stavolta bussano in Regione Leggi su Ilrestodelcarlino.it I cittadini diinascoltati dal Comune, sul polo logistico si rivolgono alla. Chiamano in causa l’assessore Stefano Aguzzi (Forza Italia) per le sue deleghe all’Urbanistica, alla Valorizzazione dei beni ambientali, alla Difesa del suolo e alla Tutela del paesaggio. Se dovesse andare in porto la permuta tra l’ex zuccherificio di proprietà dei privati (Cittadella srl) e i terreni comunali di(l’iter è stato avviato con l’approvazione della delibera nel consiglio comunale del 25 marzo) "la variante – fa notare il comitato di cittadini – dovrà ottenere l’approvazione urbanistica regionale. Per questo abbiamo chiesto un incontro all’assessore Aguzzi, affinché non assecondi l’operazione di permuta, ma difenda l’ennesimo consumo di suolo, tuteli la salute dei cittadini fanesi, rispetti l’ambiente e la valorizzando didefinita dallo stesso Serfilippi ‘una delle aree più belle di Fano’.

Legambiente sul piede di guerra: "No al polo logistico a Chiaruccia" - "No al polo logistico a Chiaruccia e alla trasformazione di suolo agricolo in area industriale". Legambiente, attraverso il circolo cittadino Idefix, si schiera dalla parte dei cittadini chiedendo "di sospendere l'iter per la modifica della destinazione urbanistica e di avviare un processo partecipato e trasparente per la valutazione dell'impatto ambientale, sanitario e socio economico del progetto".

