A centinaia per Walter Veltroni Commosso davanti ai lampioni

lampioni a cui furono appesi quei quattro corpi di ragazzi partigiani accomunati dagli ideali di libertà. Io, invece, attraversandola questa sera per arrivare qui, mi sono profondamente Commosso, perché lo vedo come uno dei luoghi italiani più cari della Resistenza. Quei lampioni ricorderanno sempre il sacrificio di quattro ragazzi che restano come il dono di un fiore per la libertà dell'intero popolo italiano". È stato uno dei passi più applauditi dello scrittore, regista e uomo delle istituzioni Walter Veltroni, che giovedì sera ha presentato l'ultimo suo romanzo storico 'Iris, la libertà', in un salone comunale strapieno: molti sono rimasti in piedi e al termine si è formato una fila di oltre un'ora per avere una firma sul libro e scattare una foto con l'autore.

Podcast Speciale con Gabriele Rossi: La Musica che Accompagna il Racconto di Walter Veltroni - Benvenuti a una nuova puntata di Cinema Stories, il podcast che esplora le storie e i protagonisti del mondo dello spettacolo. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Gabriele Rossi, il giovane e talentuoso pianista torinese che accompagna Walter Veltroni nel suo spettacolo Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile, in scena il 21 e 22 febbraio al Teatro Celebrazioni di Bologna. 🔗dailyshowmagazine.com

La polemica della Lega sul libro di Walter Veltroni è inutile - La polemica della Lega riguardo alla distribuzione del libro di Walter Veltroni sulla Costituzione in una scuola elementare di Buccinasco è inutile, inutile al quadrato e inutile al cubo. È inutile in quanto pretestuosa: non ha senso accusare di propaganda gender la storia di un ragazzino costretto a calzare le scarpe della zia poiché le proprie sono rotte ed è troppo povero per farle riparare. È inutile al quadrato in quanto ottusa: è innegabile che Veltroni abbia svolto un ruolo nell’evoluzione della sinistra italiana e che, di conseguenza, la sua prospettiva risuoni in particolar modo di ... 🔗ilfoglio.it

La storia raccontata da Walter Veltroni - Applausi per Walter Veltroni, protagonista mercoledì sera alla sala Granturismo di Riccione con la lettura scenica ‘Le emozioni che abbiamo vissuto’. Un racconto che ha saputo intrecciare fatti storici e vissuto personale, portando il pubblico a rivivere un decennio cruciale della storia italiana e internazionale: gli anni Sessanta. Con la sua voce narrante, Veltroni ha condotto i presenti in un percorso emozionale e culturale che ha attraversato la musica, il cinema, lo sport e la cronaca, evocando figure come i Beatles, Alberto Sordi, John F. 🔗ilrestodelcarlino.it

25 Aprile, contro-corteo a Vicenza dove parla Veltroni: la banda intona «Bella ciao», poi si ferma. Tensioni al ghetto di Venezia - Le celebrazioni degli ottant'anni della Liberazione in Veneto, tra le direttive di «sobrietà» da Roma e le contestazioni degli attivisti pro Palestina ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Walter Veltroni a ChorusLife e le emozioni già vissute: «Gasperini, un grande pensatore» - Walter Veltroni, 69 anni, romano doc, è un uomo di parola. Nel 2012, l’ex segretario del Pd annunciò che avrebbe lasciato la politica. Una grandinata di sarcasmo si abbatté sul leader ... 🔗bergamo.corriere.it

Storia ritrovata di Iris, giovane partigiana che si riprese la libertà: il libro di Walter Veltroni - Walter Veltroni si è appropriato dello sguardo di Iris e le ha ridato una voce. Ha guardato attraverso di lei la guerra che si prendeva tutto in quei luoghi inospitali eppure caldi della Romagna. 🔗repubblica.it