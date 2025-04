25 Aprile di riconciliazione È la Liberazione per tutti fu vero esempio di unità

Aprile con sorpresa in piazza della Repubblica. Nonostante l’annuncio iniziale, che aveva scatenato non poche polemiche, il sindaco Stefano Zuccarini e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Galligari hanno svolto regolarmente i loro interventi pubblici nel corso del cerimoniale per gli 80 anni della Liberazione. Nessuna esibizione della Filarmonica di Belfiore, però, come già stabilito. Nel suo discorso Zuccarini torna anche sulle polemiche, senza prenderle comunque di petto. Il suo è un inno alla Liberazione e all’occasione di "collaborazione e unità senza precedenti" che rappresentò."In questi giorni, come sapete tutti – così il sindaco –, il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, sino al 26 Aprile, in segno di cordoglio per la morte di Papa Francesco, invitando espressamente le Istituzioni a un ridimensionamento delle celebrazioni per questa giornata. Lanazione.it - 25 Aprile di riconciliazione: "È la Liberazione per tutti, fu vero esempio di unità" Leggi su Lanazione.it Un 25con sorpresa in piazza della Repubblica. Nonostante l’annuncio iniziale, che aveva scatenato non poche polemiche, il sindaco Stefano Zuccarini e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Galligari hanno svolto regolarmente i loro interventi pubblici nel corso del cerimoniale per gli 80 anni della. Nessuna esibizione della Filarmonica di Belfiore, però, come già stabilito. Nel suo discorso Zuccarini torna anche sulle polemiche, senza prenderle comunque di petto. Il suo è un inno allae all’occasione di "collaborazione esenza precedenti" che rappresentò."In questi giorni, come sapete– così il sindaco –, il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, sino al 26, in segno di cordoglio per la morte di Papa Francesco, invitando espressamente le Istituzioni a un ridimensionamento delle celebrazioni per questa giornata.

