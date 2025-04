25 aprile buono come il pane La Digos identifica la fornaia

aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo". Queste parole, scritte in rosso su un telo bianco appeso appena fuori dal negozio ‘L’Assalto ai Forni’, hanno attirato l’attenzione della polizia, che è intervenuta per identificare gli autori."Abbiamo affisso lo striscione – dice Lorenza Roiati, proprietaria dell’attività –, come facciamo ogni anno da più di 38 anni". Ma verso le otto del mattino è arrivata una volante della polizia. "Mi hanno chiesto chi avesse messo lì lo striscione e hanno subito chiamato i loro superiori. Quotidiano.net - "25 aprile buono come il pane". La Digos identifica la fornaia Leggi su Quotidiano.net Uno striscione antifascista è al centro di una agguerita polemica che parte dal cuore di Ascoli, più precisamente dalle mura di un palazzo storico in piazza Arringo, in pieno centro.Nella mattinata della Festa dell’Anniversario della Liberazione dal nazifascismo appare infatti una scritta: "25il, bellol’antifascismo". Queste parole, scritte in rosso su un telo bianco appeso appena fuori dal negozio ‘L’Assalto ai Forni’, hanno attirato l’attenzione della polizia, che è intervenuta perre gli autori."Abbiamo affisso lo striscione – dice Lorenza Roiati, proprietaria dell’attività –,facciamo ogni anno da più di 38 anni". Ma verso le otto del mattino è arrivata una volante della polizia. "Mi hanno chiesto chi avesse messo lì lo striscione e hanno subito chiamato i loro superiori.

