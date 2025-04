25 Aprile Anche gli sconfitti meritano rispetto fischi e urla contro il consigliere

meritano rispetto tutti i caduti, Anche quelli che hanno combattuto in buona fede nella parte sconfitta".Sono queste le parole che ieri, 25 Aprile, hanno sollevato una marea di fischi a Novara. Durante la cerimonia ufficiale, con la deposizione delle corone ai caduti davanti monumento sulla. Novaratoday.it - 25 Aprile, "Anche gli sconfitti meritano rispetto": fischi e urla contro il consigliere Leggi su Novaratoday.it tutti i caduti,quelli che hanno combattuto in buona fede nella parte sconfitta".Sono queste le parole che ieri, 25, hanno sollevato una marea dia Novara. Durante la cerimonia ufficiale, con la deposizione delle corone ai caduti davanti monumento sulla.

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

25 Aprile, Anche gli sconfitti meritano rispetto: fischi e urla contro il consigliere; 25 aprile, La Russa: "Valori Costituzione nascono da sconfitta fascismo e liberazione da occupazione nazista".

25 aprile. Il discorso di Ignazio La Russa e la «sconfitta del fascismo» - Il Presidente del Senato ha veramente dichiarato di voler celebrare la Liberazione dell'Italia dal nazismo e dal fascismo L'articolo 25 aprile. Il discorso di Ignazio La Russa e la «sconfitta del fasc ... 🔗msn.com

È la festa della democrazia: ora liberiamoci dai dominatori - A ottant’anni dalla sconfitta dal nazi-fascismo i liberatori di allora sono i protagonisti di una deriva autoritaria. Questo 25 aprile ha un significato speciale, che lo riporta a quell’idealità democ ... 🔗editorialedomani.it

Lutto Papa Francesco e 25 aprile "con sobrietà" in Toscana: polemiche dopo le parole di Musumeci - Non si fermano le polemiche anche in Toscana dopo le parole pronunciate dal ministro Musumeci relativamente a un 25 aprile 2025 che va a inserirsi nei cinque giorni di lutto nazionale proclamati dal g ... 🔗msn.com