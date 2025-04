Bergamonews.it - 25 Aprile, a 80 anni di distanza è ora di chiudere “la guerra civile”

Leggi su Bergamonews.it

Perché la giornata del 25non è ancora vissuta, dopo ben 80, come una giornata di unità nazionale e di resurrezione della Patria, dopo l’ignobile 8 settembre 1943?Le cause rimandano alla natura poliedrica della Resistenza, lanciata dal CLN il 9 settembre 1943 e sviluppatasi fino al 251945. Furono tre i movimenti intrecciati nella Resistenza: quello partigiano di liberazione dalla Germania nazista, sostenuta dalla Repubblica sociale italiana; la lotta volta a instaurare in Italia un regime simile a quello sovietico; latra Italiani antifascisti e Italiani fascisti.Il primo prima terminò con la vittoria della Liberazione; la seconda, alimentata da una minoranza di sinistra, si esaurì nel 1948. La terza sta, forse, finendo: dismise le armi, ma non la mentalità.