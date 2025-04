20 milioni e arriva Milinkovic Savic è pronto per il grande salto

Milinkovic Savic saluta Torino da protagonista, per 20 milioni di euro20 milioni e arriva Milinkovic Savic: è pronto per il grande salto (AnsaFoto) – serieanews.comSi è sempre detto che per diventare davvero grandi bisogna prima passare dal fango. Quello degli errori, delle panchine, delle etichette scomode. Vanja Milinkovic-Savic quel fango se l’è scrollato di dosso con una lentezza ostinata, quasi testarda.Gli hanno dato del fratello d’arte per anni, come se bastasse la genetica a spiegare chi sei in campo. Poi, a 28 anni, ha risposto alla sua maniera: con quattro rigori parati su cinque e un campionato giocato da gigante. Letteralmente e metaforicamente.C’è stato un momento in cui sembrava destinato a rimanere lì, nel limbo dei “potrebbe ma non riesce”. Serieanews.com - 20 milioni e arriva Milinkovic Savic: è pronto per il grande salto Leggi su Serieanews.com Ha smesso i panni del fratello e si è preso il suo spazio, tra i pali e nelle storie di questo campionato. Vanjasaluta Torino da protagonista, per 20di euro20: èper il(AnsaFoto) – serieanews.comSi è sempre detto che per diventare davvero grandi bisogna prima passare dal fango. Quello degli errori, delle panchine, delle etichette scomode. Vanjaquel fango se l’è scrollato di dosso con una lentezza ostinata, quasi testarda.Gli hanno dato del fratello d’arte per anni, come se bastasse la genetica a spiegare chi sei in campo. Poi, a 28 anni, ha risposto alla sua maniera: con quattro rigori parati su cinque e un campionato giocato da gigante. Letteralmente e metaforicamente.C’è stato un momento in cui sembrava destinato a rimanere lì, nel limbo dei “potrebbe ma non riesce”.

Se ne parla anche su altri siti

Milan, arriva lui al posto di Theo Hernandez: colpo da 20 milioni - Il Milan e Theo Hernandez si diranno addio al termine dell’attuale stagione. I rossoneri hanno trovato il suo erede: servono 20 milioni. Ha le idee chiare il Milan in merito alle mosse da piazzare nelle prossime settimane al fine di tornare competitivo nella stagione 2025/26. Quella attuale, tra campionato e Champions, ha riservato soprattutto amarezze e delusioni: da qui la decisione, da parte del club, di avviare un nuovo ciclo e apportare una serie di modifiche sia alla squadra dirigenziale che alla rosa. 🔗tvplay.it

Balerdi alla Roma? Il Marsiglia tuona: “20 milioni bastano, per un dito del piede sinistro” - Si stanno piano piano esaurendo gli impegni dei giocatori con le proprie Nazionali, con i primi rientri che si materializzeranno in questi giorni. Roma che si prepara dunque ad un finale di stagione bollente, fatto di tanti scontri diretti ma che si aprirà con l’insidiosa trasferta di Lecce, da passare indenne per proseguire al meglio la lotta al 4° posto. I discorsi extra campo però continuano ad essere un tema, da un Gasperini che flirta coni giallorossi ad un calciomercato che ha in Leonardo Balerdi il nome più caldo per la difesa del futuro, un reparto che andrà puntellato. 🔗sololaroma.it

Formula Uno, la classifica dei piloti più pagati: Hamilton e Leclerc oltre 20 milioni - Chi sono i piloti più pagati della Formula 1? Da Max Verstappen a Charles Leclerc, passando per Lewis Hamilton, l’automobilismo si conferma uno degli sport più ricchi. Liberty Media, la società che gestisce il circus, ha pubblicato gli introiti e non solo del 2024, svelando anche gli stipendi percepiti dai piloti. I ricavi della Formula 1 continuano a salire, tanto che nel 2024 si sono attestati sui 3,411 miliardi, ben 200 milioni in più rispetto all’anno precedente. 🔗ilfaroonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milinkovic-Savic vale più di 20 milioni: il Torino valuta il rinnovo per togliere la clausola; Tuttosport – Il Napoli segue Milinkovic-Savic, il serbo ha una clausola di 20 milioni. I dettagli; MERCATO - Schira: Torino, Milinkovic-Savic ha una clausola rescissoria di 20 milioni; Napoli, Milinkovic-Savic nel mirino: la clausola da 20 milioni attira gli azzurri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

20 MILIONI per Milinkovic-Savic | Firma SUBITO con il TOP CLUB: lo riempiono di milioni - 20 milioni di euro per Milinkovic-Savic, a fine stagione firma subito con il top club: una montagna di soldi per lui Per acquistare Milinkovic-Savic servono “solamente” 20 milioni di euro. Fino a ... 🔗ternananews.it

Napoli, Milinkovic-Savic nel mirino: la clausola da 20 milioni attira gli azzurri - Una novità che ha destato particolare attenzione riguarda il contratto di Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2026 ... che potrebbe portare a un suo trasferimento. La cifra è di 20 milioni di euro e ... 🔗gonfialarete.com

Milinkovic-Savic, spunta la clausola sul contratto: può andare via a 20 milioni - Toro.it - Retroscena di mercato: nel contratto di Milinkovic-Savic è presente una clausola da 20 milioni valida fino alla fine di luglio Terminata la pausa per le nazionali, il Torino si prepara ad ... 🔗msn.com