L’ex si vuole risposare lei perde la testa gli taglia l’anulare

Secondo quanto ha raccontato la vittima alla polizia, la sua fidanzata, tale Saki Sato, l'ha aggredito perché "sospettava che la tradissi e mi ha tagliato l'anulare per impedirmi di sposare un'altra donna", ha riportato NTV.

