Zuppi e il giallo del seminaio un cardinale di strada dalle nobili origini

Figlio di Enrico Zuppi, per oltre trent'anni direttore de L'Osservatore della domenica (l'inserto settimanale più letto del curialissimo Osservatore Romano) e di Carla Fumagalli, nipote del cardinale Carlo Confalonieri.

