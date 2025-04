Ilgiorno.it - Ztl Quadrilatero, ecco la data: si parte il 12 maggio. Dal 12 luglio via libera alle multe tramite le telecamere ai varchi

Milano – Mancava solo lae ieri il Comune l’ha fissata. Partirà il prossimo 12la Ztl, con i primi due mesi di pre-esercizio delle, periodo in cui gli occhi elettronici saranno utilizzati per verificare il corretto funzionamento di rilevazione automatica delle infrazioni, ma non sanzioneranno. Eventualipotranno essere emesse dagli agenti della Polizia Locale. Dal 12, invece, vialeposizionate ai. La Ztlsarà attiva 24 ore su 24, negli isolati definiti dvie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca, dall’area pedonale di corso Vittorio Emanuele. Il divieto di accesso sarà in vigore per tutti i mezzi con l’esclusione, previa registrazione, di residenti e domiciliati muniti di autorizzazione, dei proprietari di box o posti auto nella Ztl, di coloro che sono direttiautorimesse presenti nella Ztl, dei mezzi di servizio per imprese che si occupano di manutenzioni (ad esempio impianti idrici e gas), di artigiani e impiantisti che prestano occasionalmente servizio (cui sono concessi 50 ingressi all’anno) e dei mezzi di enti che offrono prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza socio-sanitaria.