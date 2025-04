Zelensky Potrei non partecipare ai funerali del Papa

Zelensky ha reso noto che potrebbe non partecipare ai funerali di Papa Francesco a Roma, a causa di importanti «incontri militari» che dovrà tenere . «Se non sarò presente in tempo, l'Ucraina sarà rappresentata a un livello adeguato. Il ministro degli Esteri e la first lady saranno presenti. Per quanto mi riguarda, è importante essere qui. Oggi in Ucraina si terranno diversi incontri.

Papa: Zelensky, potrei non partecipare ai funerali - Milano, 25 apr. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che è importante che il Paese sia presente ai funerali del Papa e che, se lui non potrà essere presente di persona, l’Ucraina sarà rappresentato dal ministro degli Esteri e dalla first lady. Lo riferisce Ukrinform, riportando le parole di Zelensky durante un briefing. “Ho diversi incontri militari in programma”, ha spiegato. 🔗lapresse.it

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

