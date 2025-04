Zelensky potrebbe non essere ai funerali

Zelensky potrebbe non andare ai funerali di Papa Francesco a Roma, a causa di importanti "incontri militari" a cui dovrà partecipare.Trump: "Potrei incontrare Zelensky a Roma". Ma lui forse non sarà ai funerali di Papa Francesco Today.it - Zelensky potrebbe non essere ai funerali Leggi su Today.it Il presidente ucraino Volodymyrnon andare aidi Papa Francesco a Roma, a causa di importanti "incontri militari" a cui dovrà partecipare.Trump: "Potrei incontrarea Roma". Ma lui forse non sarà aidi Papa Francesco

Ucraina, Zelensky: “La Russia potrebbe attaccare la Nato l’anno prossimo” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, ha suggerito che la Russia potrebbe attaccare la Nato l’anno prossimo senza le garanzie di sicurezza. “Questo è ciò che penso, non lo so”, le sue parole riportate dal Guardian. I russi “possono andare avanti in Ucraina, o andranno in Polonia o nei Paesi Baltici, e credo che questa sia la loro idea. 🔗lapresse.it

Trump potrebbe sospendere tutti gli aiuti militari all’Ucraina dopo lo scontro con Zelensky - Il presidente americano Donald Trump potrebbe sospendere tutti gli aiuti militari all’Ucraina dopo lo scontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale. Trump potrebbe sospendere tutti gli aiuti militari all’Ucraina Secondo quanto riferito dal Washington Post, che cita un alto funzionario dell’amministrazione Trump, l’amministrazione Trump sta valutando la possibilità di interrompere tutte le […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina, Trump: «La guerra potrebbe finire entro poche settimane. Incontro con Putin? Presto. Vedrò anche Zelensky, firmerà per i minerali» - La Casa Bianca e il Cremlino parlano sempre di più la stessa lingua, soprattutto quando si tratta del conflitto che da tre anni giusti giusti Mosca ha portato nelle case e nelle strade ucraine. Oggi, lunedì 24 febbraio, l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione “Path to Peace” presentata dalla delegazione statunitense, non senza però una serie di emendamenti proposti dall’Unione europea. 🔗open.online

