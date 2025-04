Zelensky pezzi di fabbricazione Usa in missile nordcoreano

Zelensky afferma che "componenti" di fabbricazione americana sono stati trovati nel missile nordcoreano lanciato da Mosca verso Kiev ieri. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Zelensky, pezzi di fabbricazione Usa in missile nordcoreano Leggi su Quotidiano.net Il presidente ucraino Volodymyrafferma che "componenti" diamericana sono stati trovati nellanciato da Mosca verso Kiev ieri. (ANSA-AFP).

Salvini fa il cosplayer di Trump, Tajani si eclissa, Meloni alla Berlusconi: governo in pezzi su Trump e Zelensky - Il governo italiano si è mosso in ordine sparso dopo il clamoroso scontro tra Trump, Vance e Zelensky. Salvini ha messo la cravatta rossa di Trump (in attesa, forse, di rispolverare la maglietta di Putin), Tajani si è trincerato dietro la "prudenza" (di chi?) e Meloni ha provato a ritagliare un ruolo centrale all'Italia, con margini piuttosto risicati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Witkoff ricevuto al Cremlino, Trump: la Crimea resterà ai russi. Sindaco Kiev: cedere per pace - Zelensky: pezzi di fabbricazione Usa in missile nordcoreano.

Zelensky, pezzi di fabbricazione Usa in missile nordcoreano - KIEV, 25 APR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che "componenti" di fabbricazione americana sono stati trovati nel missile nordcoreano lanciato da Mosca verso Kiev ieri. (ANSA-AFP). (A ... 🔗ansa.it

Zelensky: «Pronti a comprare armi dagli USA per 50 miliardi» - L'Ucraina è pronta all'acquisto di armi dagli USA: «Abbiamo inviato una richiesta ... L’annuncio è arrivato ieri, quando Zelensky ha riferito che i due prigionieri, entrambi di nazionalità ... 🔗informazione.it

Zelensky accusa Usa e Cina: “Armi da Pechino a Russia, Witkoff diffonde le loro narrazioni” - Accordo vicino tra Ucraina e Usa sulle terre rare Volodymyr Zelensky alza il tono dello scontro diplomatico e non risparmia critiche nemmeno agli alleati storici. Mentre la guerra tra Ucraina e ... 🔗liberoreporter.it