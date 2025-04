Zelensky forse non sarà ai funerali di Francesco per impegni militari

Zelensky annuncia da Kiev che potrebbe non partecipare sabato ai funerali di Papa Francesco a Roma a causa di importanti "impegni militari", ma l'Ucraina sarà "rappresentata adeguatamente" con la presenza di sua moglie la first lady Olena Zelenska e del ministro degli Esteri, Andrij Sybiga.Zelensky aveva annunciato la sua partecipazione alle esequie, con l'intento anche di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta facendo pressione sull'Ucraina perché accetti le condizioni di Mosca per un accordo che ponga fine a oltre tre anni di guerra dall'invasione russa. "Se non farò in tempo l'Ucraina sarà rappresentata a livello adeguato. Ci saranno il ministro degli Esteri e la First Lady. Per quanto mi riguarda, è importante per me essere qui. Quotidiano.net - Zelensky forse non sarà ai funerali di Francesco per "impegni militari" Leggi su Quotidiano.net Kiev, 25 apr. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyrannuncia da Kiev che potrebbe non partecipare sabato aidi Papaa Roma a causa di importanti "", ma l'Ucraina"rappresentata adeguatamente" con la presenza di sua moglie la first lady Olena Zelenska e del ministro degli Esteri, Andrij Sybiga.aveva annunciato la sua partecipazione alle esequie, con l'intento anche di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta facendo pressione sull'Ucraina perché accetti le condizioni di Mosca per un accordo che ponga fine a oltre tre anni di guerra dall'invasione russa. "Se non farò in tempo l'Ucrainarappresentata a livello adeguato. Ci saranno il ministro degli Esteri e la First Lady. Per quanto mi riguarda, è importante per me essere qui.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terre rare,Zelensky:"Forse un successo" - 15.25 "L'accordo con gli Usa sulle terre rare è un inizio, un accordo quadro e il suo successo dipenderà dai colloqui con il presidente degli Usa, Trump". Sono le parole del leader ucraino Zelensky. "Potrebbe rivelarsi un grande successo o semplicemente scomparire,dipenderà da quanto ci diremo con Trump". Zelensky ha affermato di aver visionato personalmente il documento sulle terre rare e, suo avviso, le principali questioni da lui sollevate sono state recepite. 🔗servizitelevideo.rai.it

Trump gela Zelensky: “Un giorno forse l’Ucraina diventerà russa” - Trump scommette sul futuro dell’Ucraina: un giorno potrebbe addirittura diventare russa in cambio di 500 miliardi in terre rare. “Un giorno potrebbe essere russa“, ha lanciato Trump, in un’intervista a Fox News, come se commentasse una questione da manuale. Il presidente degli Stati Uniti non si limita a teorizzare: parla di un possibile accordo, di un futuro in cui l’Ucraina, in un alternarsi di scelte e contrasti, potrebbe addirittura ritrovarsi a essere “russa” – o, altrimenti, no. 🔗cityrumors.it

Trump: "Potrei incontrare Zelensky a Roma". Ma lui forse non sarà ai funerali di Papa Francesco - Un incontro con Volodymyr Zelensky a Roma? "È possibile", ha risposto Donald Trump ai reporter della Casa Bianca prima di imbarcarsi sull'Air Force One per l'Italia. Per il presidente, Stati Uniti e Russia sono vicini a raggiungere un accordo sulla fine della guerra in Ucraina, come ha riferito... 🔗today.it

