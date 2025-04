Zalewski l’intenzione è trattenerlo ma i nerazzurri vogliono uno sconto sul riscatto

Zalewski dalla Roma tramite la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione con diritto di riscatto.Il giocatore polacco, atterrato a Milano meno di 24 ore prima, nel Derby di campionato del giorno seguente ha messo subito a referto un assist per De Vrij, regalando all’Inter un pareggio che, dopo tre pali colpiti e tanta sfortuna, era ormai insperato. Come si suol dire, chi ben comincia è già a metà dell’opera. Adesso, però, bisogna capire cosa fare del suo futuro.Zalewski: la situazione attualeDi ulteriori particolari acuti, il polacco, non si è reso protagonista. Per lui solo 6 presenze in maglia nerazzurra, complice anche un infortunio che lo ha colpito. Ilnerazzurro.it - Zalewski, l’intenzione è trattenerlo ma i nerazzurri vogliono uno sconto sul riscatto Leggi su Ilnerazzurro.it Nello scorso mercato invernale, in quello che è stato un colpo un po’ a sorpresa ed effettuato in sordina, l’Inter si è assicurata le prestazioni di Nicoladalla Roma tramite la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione con diritto di.Il giocatore polacco, atterrato a Milano meno di 24 ore prima, nel Derby di campionato del giorno seguente ha messo subito a referto un assist per De Vrij, regalando all’Inter un pareggio che, dopo tre pali colpiti e tanta sfortuna, era ormai insperato. Come si suol dire, chi ben comincia è già a metà dell’opera. Adesso, però, bisogna capire cosa fare del suo futuro.: la situazione attualeDi ulteriori particolari acuti, il polacco, non si è reso protagonista. Per lui solo 6 presenze in maglia nerazzurra, complice anche un infortunio che lo ha colpito.

Milano – Il Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti a Monza, per competenza territoriale, del procedimento a carico di Fabrizio Corona accusato di diffamazione aggravata dopo le denunce presentate dall'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, da Nicolò Casale, difensore del Bologna, e da Nicola Zalewski, centrocampista dell'Inter, tutti e tre tirati in ballo dall'ex agente fotografico nella vicenda delle scommesse nel mondo del calcio, ma non indagati. 🔗ilgiorno.it

Eterna, la mitologia, anche quella nibelungica. Brunilde era una regina guerriera, e aveva giurato di sposare solo chi l’avesse vinta in duello. La batte Sigfrido, ma per conto di Gunther, re dei Burgundi, di cui aveva preso l’aspetto; e intanto sposa la di lui sorella Crimilde. Questa è di animo mite e dolce; Brunilde, la feroce, invece cova la vendetta, e fa uccidere Sigfrido, colpito nell’unico punto vulnerabile. 🔗secoloditalia.it