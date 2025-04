Yu Gi Oh ritorna anime con una miniserie che esplora la storia dei personaggi delle carte

anime, in esclusiva su YouTube: ogni puntata è dedicata alla scoperta della storia dietro i personaggi più iconici delle carte collezionabili Konami riporta in auge l'universo di Yu-Gi-Oh! con una nuova serie animata, "The Chronicles", disponibile sul canale YouTube ufficiale. Ogni episodio, in formato breve, esplora il mito dietro le carte più amate. Il debutto è affidato a "Sky Striker Ace - Raye", che fonde animazione mozzafiato, narrazione emotiva e il fascino high-tech di un'eroina solitaria. Duelli scanditi dal destino: la rinascita di Yu-Gi-Oh! La saga di Yu-Gi-Oh! torna a far vibrare le corde del cuore dei fan con CARD GAME THE CHRONICLES, una nuova serie animata firmata direttamente dal team interno di KONAMI Animation. Non un reboot, né una semplice .

