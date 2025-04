YOU 5 perché Penn Badgley ha infranto la sua regola sulle scene di sesso nell’ultima stagione

Penn Badgley aveva stabilito un limite chiaro per il suo personaggio. Eppure, nell'ultima stagione di YOU, qualcosa è cambiato. ATTENZIONE: questo articolo contiene SPOILER sulla quarta e quinta stagione di YOU Penn Badgley ha sempre espresso una certa distanza dal personaggio che interpreta in You, Joe Goldberg, cercando di non alimentare la percezione romantica del controverso protagonista. Eppure, nella stagione conclusiva della serie Netflix, l'attore ha accettato di infrangere una delle sue regole personali più rigide: quella di non girare scene di sesso. Durante un'intervista a People, Badgley ha spiegato che nonostante la sua ferma volontà, espressa già nel 2023, di evitare momenti di intimità sullo schermo - motivata sia dal desiderio di non essere visto come un "protagonista . Movieplayer.it - YOU 5: perché Penn Badgley ha infranto la sua regola sulle scene di sesso nell’ultima stagione Leggi su Movieplayer.it aveva stabilito un limite chiaro per il suo personaggio. Eppure, nell'ultimadi YOU, qualcosa è cambiato. ATTENZIONE: questo articolo contiene SPOILER sulla quarta e quintadi YOUha sempre espresso una certa distanza dal personaggio che interpreta in You, Joe Goldberg, cercando di non alimentare la percezione romantica del controverso protagonista. Eppure, nellaconclusiva della serie Netflix, l'attore ha accettato di infrangere una delle sue regole personali più rigide: quella di non giraredi. Durante un'intervista a People,ha spiegato che nonostante la sua ferma volontà, espressa già nel 2023, di evitare momenti di intimità sullo schermo - motivata sia dal desiderio di non essere visto come un "protagonista .

