You 5 finale Joe Goldberg morirà Significato ultima scena

finale agli spettatori che in questi anni hanno seguito con passione le vicende di Joe Goldberg. Molti, però, si stanno chiedendo, dopo aver visto l’ultimo episodio, se alla fine il protagonista morirà. Facendo il punto della situazione, Joe è sempre stato un serial killer narcisista, convinto di essere invincibile. Non avrebbe mai pensato che qualcuno potesse un giorno riuscire a manipolarlo e farlo finire nella sua stessa rete. A cambiare tutto è Bronte, la quale riesce a farlo finire in prigione.You 5 finale: Joe Goldberg riceverà la pena di morte?Dopo aver visto cosa accade nel finale di You 5, molti si chiedono cosa accadrà ora a Joe Goldberg, visto che non c’è una continuazione della sua storia. Latuafonte.com - You 5 finale, Joe Goldberg morirà? Significato ultima scena Leggi su Latuafonte.com La serie TV di successo You su Netflix, con protagonista l’attore Penn Badgley, è giunta al termine con la quinta stagione. Lo show ha regalato unagli spettatori che in questi anni hanno seguito con passione le vicende di Joe. Molti, però, si stanno chiedendo, dopo aver visto l’ultimo episodio, se alla fine il protagonista. Facendo il punto della situazione, Joe è sempre stato un serial killer narcisista, convinto di essere invincibile. Non avrebbe mai pensato che qualcuno potesse un giorno riuscire a manipolarlo e farlo finire nella sua stessa rete. A cambiare tutto è Bronte, la quale riesce a farlo finire in prigione.You 5: Joericeverà la pena di morte?Dopo aver visto cosa accade neldi You 5, molti si chiedono cosa accadrà ora a Joe, visto che non c’è una continuazione della sua storia.

