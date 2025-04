Yildiz torna titolare in Juve Monza L’idea di Tudor in attacco per il match dell’Allianz Stadium Cosa filtra sul numero 10

Yildiz sarà titolare in Juve Monza? Cosa ha in mente Tudor in attacco per il match dell'Allianz Stadium. Cosa filtra sul turco numero 10Dando uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Juve Monza, un focus può essere fatto sull'attacco. Perché: senza Dusan Vlahovic, giocherà Randal Kolo Muani da numero 9. E alle sue spalle?Tornerà dal primo minuto Kenan Yildiz, che ha cominciato dalla panchina la sfida contro il Parma perché rientrante dalla contusione subita alla coscia. Il gioiello turco sarà titolare nel match di domenica alle 18 all'Allianz Stadium, in tandem sulla trequarti con uno fra Nico Gonzalez e Conceicao.PROBABILI FORMAZIONI Juve Monza: LE ULTIME SULLE SCELTE DI Tudor

