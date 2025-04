Yildiz Juve avanti insieme anche senza Champions C’è uno scenario per scongiurare la partenza del turco i dettagli

C'è uno scenario in casa Juve per evitare a prescindere la cessione di Kenan Yildiz, giocatore centrale per presente e futuro e su cui il club bianconero vorrebbe costruire la squadra anche senza Champions League. Stando a quanto riportato da Tuttosport nel caso in cui i bianconeri non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League non sarebbero costretti a cedere a priori il turco grazie all'aumento da 100 milioni di euro che in quel caso dovrebbe arrivare dalla proprietà.

