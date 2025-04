WWE Spiegata l’assenza di Cody Rhodes dal Raw post WrestleMania

L'edizione del 21 aprile di Monday Night Raw è stata la puntata più attesa, post WrestleMania 41 e ha superato tutte le aspettative. Tuttavia, Cody Rhodes era assente dallo show e ora è stato rivelato il motivo della sua assenza.Durante una sessione di Q&A su Sportkseeda Wrestlebinge, a TC di WrestleVotes è stato chiesto a proposito dell'assenza di Cody Rhodes dal Raw post WrestleMania 41. Ha spiegato che Cody semplicemente era agli Hollywood Studios in Florida con la sua famiglia.È stato fatto notare che Rhodes stava trascorrendo del tempo nei parchi a tema, salendo sulle giostre e godendosi l'esperienza di padre con sua figlia. Ha aggiunto che qualcuno di sua conoscenza si trovava lì per caso ed è riuscito a farsi un selfie con Cody Rhodes, confermando che Rhodes si stava semplicemente prendendo una meritata pausa con la sua famiglia.

