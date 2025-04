WWE NWA Natalya sfiderà Kenzie Page per il titolo femminile della NWA alla Crockett Cup

Natalya lontana da Stamford alla scadenza del suo contratto. E in qualche modo le voci sono state confermate: l'erede di Jim Neidhart infatti ha sì firmato il rinnovo con la WWE, ma ha ottenuto anche di poter lottare fuori dai confini della federazione. Lo ha fatto la scorsa settimana a Bloodsport, per la gioia del pubblico presente, e lo farà a maggio quando sarà ospite della NWA in occasione della Crockett Cup. Fino a oggi, però, non era chiaro quale potesse essere il suo coinvolgimento. Ma dopo qualche scambio su X, ora è tutto cristallino.Storica sfida titolataCome annunciato su X dalla NWA, il patron Billy Corgan ha ufficializzato che Natalya sfiderà la campionessa mondiale Kenzie Page per il titolo femminile della NWA.

