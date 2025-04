WWE Karrion Kross guadagna spazio in TV dopo lo sfogo post WrestleMania

Durante il post-show su YouTube, Kross ha preso il microfono e si è lasciato andare a un promo appassionato, criticando apertamente la scelta della WWE di dare priorità agli influencer piuttosto che ai wrestler che hanno dedicato la propria vita a questo sport. Ha evidenziato come, nonostante il suo impegno e il sostegno dei fan ricevuto durante l'Andre the Giant Memorial Battle Royal, la compagnia abbia preferito inseguire momenti virali, ignorando il suo lavoro: "Tutti continuano a dirmi che devo diventare innegabile, e quando finalmente lo divento, la WWE lo ignora", ha dichiarato con amarezza.

