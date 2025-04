WWE Iyo Sky Bianca e Rhea si portano a casa le 5 stelle tutti i voti di Dave Meltzer a WrestleMania 41 e Stand amp Deliver

WrestleMania 41.Il noto giornalista Dave Meltzer, tramite il Wrestling Observer Newsletter, ha pubblicato oggi i voti espressi in stelle di tutti i match delle due serate di WrestleMania e di Stand & Deliver, l’evento di NXT.Ecco di seguito tutti i voti:WrestleMania Night 1 Jey Uso vs. Gunther (c) – World Heavyweight Championship ***3/4The New Day vs. The War Raiders (c) – World Tag Team Championship **3/4Jade Cargill vs. Naomi **Jacob Fatu vs. LA Knight (c) – United States Championship ***3/4El Grande Americano vs. Rey Fenix **3/4Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair – Women’s Championship *3/4Seth Rollins vs. Zonawrestling.net - WWE: Iyo Sky, Bianca e Rhea si portano a casa le 5 stelle, tutti i voti di Dave Meltzer a WrestleMania 41 e Stand & Deliver Leggi su Zonawrestling.net Nelle serate di Sabato e Domenica 19 e 20 Aprile 2025, la WWE ha tenuto lo show più importante di tutto il panorama del Pro Wrestling:41.Il noto giornalista, tramite il Wrestling Observer Newsletter, ha pubblicato oggi iespressi indii match delle due serate die di, l’evento di NXT.Ecco di seguitoNight 1 Jey Uso vs. Gunther (c) – World Heavyweight Championship ***3/4The New Day vs. The War Raiders (c) – World Tag Team Championship **3/4Jade Cargill vs. Naomi **Jacob Fatu vs. LA Knight (c) – United States Championship ***3/4El Grande Americano vs. Rey Fenix **3/4Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair – Women’s Championship *3/4Seth Rollins vs.

Approfondimenti da altre fonti

WWE: Messaggio di Iyo Sky in vista del suo match contro Rhea Ripley a Raw - Iyo Sky sfiderà Rhea Ripley per il Women’s World Championship questa notte a Raw. Superato l’Elimination Chamber match, con Bianca Belair prima sfidante per il titolo a WrestleMania 41, Sky è apparsa allo show inserendosi nel faccia a faccia tra Belair e Rhea Ripley, ricordando che alla corsa al titolo c’è pure lei. Il messaggio su X Nonostante le probabilità siano a suo sfavore, la giapponese è pronta per la sfida di oggi e con un messaggio su X, pubblicato ieri, lancia la carica per il match che l’aspetta. 🔗zonawrestling.net

WWE: L’idea per WM 41 sembra quella di un Triple Threat per il Women’s World Title di Iyo Sky - Questo lunedì a Raw abbia assistito ad un inaspettato cambio di titolo. Rhea Ripley, infatti, ha perso il Women’s World Title a favore di Iyo Sky e, di conseguenza, lo scenario per WM 41 sarebbe quello di uno scontro tra la giapponese e Bianca Belair vincitrice dell’Elimination Chamber Match femminile. Tuttavia, pare la WWE abbia altri piani. Verso il Triple Threat Durante una recente sessione di Q&A, WrestleVotes ha evidenziato che, attualmente, l’idea della WWE è quella di proporre un Triple Threat Match per il Women’s World Title a WM 41. 🔗zonawrestling.net

WWE: IYO SKY batte Rhea Ripley e vola a WrestleMania da campionessa! - Dopo non essersi qualificata per Elimination Chamber a causa di un’interferenza mal calcolata di Rhea Ripley, Iyo Sky ha comunque ottenuto un match titolato come risarcimento, incontro che si è tenuto questa notte a Raw sotto gli occhi di Bianca Belair. La EST ha trionfato sabato notte ad Elimination Chamber, nonostante lo shock iniziale del ritorno di Jade Cargill con conseguente attacco su Naomi e adesso ha un posto assicurato a WrestleMania 41. 🔗zonawrestling.net

WWE: Iyo Sky, Bianca e Rhea si portano a casa le 5 stelle, tutti i voti di Dave Meltzer a WrestleMania 41 e Stand & Deliver; Rhea Ripley, IYO SKY e Bianca Belair: faccia a faccia (a faccia) durante Elimination Chamber; WWE: Rhea Ripley furiosa con IYO Sky dopo la sconfitta titolata (VIDEO); WWE: Iyo Sky perde la pazienza dopo l'acceso confronto tra Bianca Belair e Rhea Ripley a Raw. 🔗Su questo argomento da altre fonti

WWE: Bianca Belair conferma un infortunio subito durante WrestleMania 41 - La WWE EST rivela di essersi rotta un dito nel match contro IYO SKY e Rhea Ripley Bianca Belair ha confermato di aver subito un infortunio durante il suo match a WrestleMania 41, dove ha affrontato IY ... 🔗zonawrestling.net

WWE: Iyo Sky perde la pazienza dopo l’acceso confronto tra Bianca Belair e Rhea Ripley a Raw - IYO Sky ha scioccato il mondo quando ha sconfitto Rhea Ripley nell’episodio di RAW del 3 marzo. Ha vinto il WWE Women’s World Title e ora si dirige a WrestleMania 41 per affrontare Bianca Belair. Rhea ... 🔗zonawrestling.net

WWE: Bianca Belair si è infortunata a WrestleMania 41 - Ha lottato un grande match a WrestleMania 41, ma sembra che Bianca Belair abbia riportato un infortunio durante l'incontro ... 🔗spaziowrestling.it