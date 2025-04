WWE In seguito all’attacco a Pat McAfee Gunther sospeso a tempo indeterminato

Gunther esasperato perpetrare un devastante attacco a Michael Cole e Pat McAfee, con quest'ultimo rimasto per diverso tempo imprigionato nella sleeper hold dell'austriaco.Nella giornata di oggi il General Manager di Raw Adam Pearce, in un video postato su X dalla stessa WWE, ha sospeso Gunther a tempo indeterminato e lo ha multato di un indennizzo non specificato.BREAKING: After his attack on @MichaelCole and @PatMcAfeeShow on #WWERaw, @GuntherAUT has been fined an undisclosed amount and suspended indefinitely. pic.twitter.com/MlXoryvhLJ— WWE (@WWE) April 25, 2025 Pearce ha anche rassicurato i fan dicendo che McAfee sarà presente nella prossima puntata di Raw a Kansas City.Jey Uso adesso potrà focalizzasi su nuove sfide dopo aver detronizzato il Ring General a WrestleMania settimana scorsa.

