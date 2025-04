WWE Chad Gable si sente truffato per non aver partecipato a WrestleMania 41

Chad Gable è stato escluso da WrestleMania 41. Fa parte della WWE dal 2013, eppure quest'anno non ha avuto la possibilità di competere a Las Vegas. Al suo posto ha lottato il Greatest LuChador of All Time, El Grande Americano.Per la maggior parte di quest'anno, il leader dell'American Made ha combattuto con diversi luChador. Purtroppo, ha perso contro tutti loro. Tra questi, star come Dragon Lee, Penta e Rey Mysterio. Gable si era quindi messo alla ricerca del segreto per sconfiggere i luChador. Ironia della sorte, fu proprio in quel periodo che El Grande Americano fece il suo debutto nella WWE.Recentemente, durante un meet and greet, è stato chiesto a Chad Gable come si sente per non aver preso parte a WrestleMania 41. Gable ha detto di essersi sentito di nuovo derubato.

WWE: Chad Gable verso delle apparizioni in AAA? - Nuova Forbidden Door in vista per la WWE? Dopo aver collezionato sconfitte contro atleti messicani come: Rey Mysterio, Dragon Lee e Penta, Chad Gable ha annunciato un congedo da Raw per “conquistare le arti oscure della Lucha Libre.” Nonostante Gable non sia stato molto chiaro, Bryan Alvarez durante il Wrestling Observer Live ha lasciato uscire una prospettiva molto interessante riguardo alla situazione, ecco le sue parole: “Mi è stato detto, ma non so se è vero o no, io spero vivamente di sì, che Chad Gable attualmente è proiettato per fare qualche data in AAA. 🔗zonawrestling.net

WWE: Chad Gable e Dragon Lee ricevono importanti attestati di stima dal backstage dopo l’incontro di Raw - La puntata di questa settimana di WWE Raw ha proseguito la Road to WrestleMania 41 con una serie di eventi interessanti sul ring, tra cui un incontro che ha attirato l’attenzione di molti all’interno della WWE. In uno degli incontri più interessanti della serata, Chad Gable è salito sul ring ancora una volta nei panni di El Grande Americano, continuando il suo viaggio scanzonato, ma tecnicamente valido, nel mondo della Lucha Libre. 🔗zonawrestling.net

WWE: Chad Gable e il suo personaggio mascherato a Raw, una piega bizzarra per la sua nuova identità - I fan presenti al Madison Square Garden hanno assistito a una sorpresa durante l’episodio di RAW della notte scorsa, quando Chad Gable ha rivelato una nuova identità. Durante lo scontro di coppia tra The New Day e Rey Mysterio & Dragon Lee, l’azione si stava intensificando quando, all’improvviso, tutto si è fermato. Proprio mentre Mysterio stava guadagnando slancio, una figura mascherata inaspettata ha fatto irruzione sul ring, lasciando il pubblico senza parole. 🔗zonawrestling.net

