WWE A Backlash sarà John Cena vs Randy Orton un’ultima volta

Backlash è già dietro l'angolo. Il prossimo PLE, che si terrà il 10 maggio a St. Louis, avrà come sicuro protagonista il padrone di casa, Randy Orton, che appare sul poster ufficiale dell'evento. E già lo scorso lunedì a RAW sembra aver messo in chiaro le sue intenzioni, fissando il main event della serata. Come riportato da WrestleVotes, infatti, il main event di Backlash sarà quasi certamente uno scontro tra Randy Orton e John Cena per il titolo mondiale della WWE. Il match, che chiuderà così una rivalità lunga quasi 20 anni, avrà come tagline "One Last Time", un'ultima volta, a creare ancora più hype per l'incontro. Cena e Orton non si affrontano sul ring da quasi 8 anni: il loro ultimo incontro uno contro uno è stato nel febbraio 2017, durante un house show.

