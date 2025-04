Wta Madrid Paolini al terzo turno Boulter ko

Paolini nel torneo Wta di Madrid. La 26enne di Bagni di Lucca, n.6 Wta è stata esentata dal primo turno e nel secondo turno si è sbarazzata della britannica Katie Boulter, n.40 Wta, in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Esordio con una facile vittoria per l'azzurra Jasminenel torneo Wta di. La 26enne di Bagni di Lucca, n.6 Wta è stata esentata dal primoe nel secondosi è sbarazzata della britannica Katie, n.40 Wta, in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Paolini-Boulter, WTA Madrid in DIRETTA: si comincia con l’azzurra al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Scambio vissuto sulla diagonale del dritto chiuso dall’errore dell’inglese. 15-15 Primo doppio fallo Boulter. 15-0 Rovescio lungolinea vincente in contropiede della britannica. 1-0 Game Paolini. Con un dritto inside in vincente l’italiana tiene la battuta d’apertura. 40-15 Risposta di dritto vincente di Boulter. 40-0 Rovescio in avanzamento e schiaffo al volo a segno per l’azzurra. 🔗oasport.it

LIVE Paolini-Boulter 6-1 5-0, WTA Madrid in DIRETTA: l’azzurra serve per il match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla break Boulter. Risposta di dritto aggressiva della britannica. 40-40 ACE di seconda di Jasmine. 40-AD Palla break Boulter. Dritto inside in vincente dell’inglese. 40-40 Arriva la stecca di dritto della toscana. Parità. 40-30 MATCH POINT PAOLINI! Di poco out la risposta di rovescio di Boulter. 30-30 Splendido rovescio dal centro vincente dell’azzurra. 🔗oasport.it

LIVE Paolini-Boulter, WTA Madrid in DIRETTA: la n.6 del mondo affronta la solida giocatrice britannica all’esordio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e la britannica Katie Boulter. Quarto confronto diretto tra le due con l’azzurra avanti 2-1. La vincente dell’incontro troverà al terzo turno una tra la polacca Magda Linette e la greca Maria Sakkari. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Spagna da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. 🔗oasport.it

Wta Madrid, Paolini al 3° turno: Boulter ko in due set; Wta Madrid, Paolini al terzo turno: sfiderà Sakkari; Tennis. Wta Madrid, prosegue il cammino di Jasmine Paolini: passa al terzo turno - Jasmine Paolini passa in 2 set; Wta Madrid: Boulter ko, Paolini vola al terzo turno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Wta Madrid, Paolini al terzo turno: Boulter ko - (Adnkronos) - Esordio con una facile vittoria per l'azzurra Jasmine Paolini nel torneo Wta di Madrid. La 26enne di Bagni di Lucca, n.6 Wta è stata esentata dal primo turno e nel secondo turno si è sba ... 🔗msn.com

Wta Madrid, Paolini al 3° turno: Boulter ko in due set - Tutto facile all'esordio per Jasmine che concede solo tre game alla britannica Boulter e accede al 3° turno dove affronterà Linette o Sakkari. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ... 🔗sport.sky.it

Tennis. Wta Madrid, prosegue il cammino di Jasmine Paolini: passa al terzo turno - Paolini: devo ancora adattarmi all'altura e ai rimbalzi "Mi aspetto buone cose da questo torneo ma devo ancora adattarmi all'altura di Madrid, ai rimbalzi alti della pallina che non sono facili da ges ... 🔗msn.com