Wta Madrid 2025 esordio vincente per Jasmine Paolini

esordio sul velluto per Jasmine Paolini nel 'Mutua Madrid Open 2025', WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp).Paolini batte Boulter 6-1 6-2 La 26enne di Bagni di Lucca, n.6 WTA e sesta favorita del seeding, come tutte le prime 32 teste di serie, è stata esentata dal primo turno: la tennista toscana, reduce dalla semifinale di Stoccarda (stoppata da Sabalenka), ha battuto facilmente al secondo turno contro la britannica Katie Boulter, n.40 WTA, con il punteggio di 6-1, 6-2. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente del match tra la polacca Magda Linette, n.33 del ranking e 29 del seeding, o con la greca Maria Sakkari, n.82 WTA.full of confidence ?@JasminePaolini defeats Boulter 6-1, 6-2!#MMOPEN pic.

