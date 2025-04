WTA Madrid 2025 debutti ok per Sabalenka Pegula e Paolini Zheng out

Madrid, con i 16 secondi turni della parte alta che caratterizzano una giornata terminata a sera piuttosto inoltrata nella capitale spagnola. Tra i risultati anche il netto 6-1 6-2 di Jasmine Paolini su Katie Boulter, sorprendente non per il risultato in quanto tale, ma per quanto l’azzurra abbia messo a nudo i problemi della britannica sul rosso.Tre le maggiori sorprese della giornata. Una riguarda il derby USA tra Peyton Stearns e Amanda Anisimova, che vede inaspettatamente uscire di scena la testa di serie numero 15 al terzo set, e un’altra riguarda Ons Jabeur, visto che la tunisina si fa rimontare in maniera abbastanza inopinata dalla giapponese Moyuka Uchijima. Soprattutto, però, “salta” Qinwen Zheng: la cinese si fa battere a sorpresa dalla russa Anastasia Potapova, e a questo punto si apre di parecchio il secondo spicchio di ottavi. Oasport.it - WTA Madrid 2025: debutti ok per Sabalenka, Pegula e Paolini, Zheng out Leggi su Oasport.it Va in archivio il primo venerdì del WTA 1000 di, con i 16 secondi turni della parte alta che caratterizzano una giornata terminata a sera piuttosto inoltrata nella capitale spagnola. Tra i risultati anche il netto 6-1 6-2 di Jasminesu Katie Boulter, sorprendente non per il risultato in quanto tale, ma per quanto l’azzurra abbia messo a nudo i problemi della britannica sul rosso.Tre le maggiori sorprese della giornata. Una riguarda il derby USA tra Peyton Stearns e Amanda Anisimova, che vede inaspettatamente uscire di scena la testa di serie numero 15 al terzo set, e un’altra riguarda Ons Jabeur, visto che la tunisina si fa rimontare in maniera abbastanza inopinata dalla giapponese Moyuka Uchijima. Soprattutto, però, “salta” Qinwen: la cinese si fa battere a sorpresa dalla russa Anastasia Potapova, e a questo punto si apre di parecchio il secondo spicchio di ottavi.

WTA Madrid 2025, Lucia Bronzetti cede in due set a Madison Keys - Si ferma al secondo turno la corsa di Lucia Bronzetti nel torneo WTA 1000 di Madrid: l’azzurra cede, sulla terra battuta outdoor in altura della capitale iberica, alla numero 5 del seeding e del mondo, la statunitense Madison Keys, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco ed ai sedicesimi affronterà la testa di serie numero 30, la russa Anna Kalinskaya. Nel primo set Bronzetti vince otto dei primi undici punti giocati e scappa subito sul 2-0, ma Keys reagisce e trova il controbreak a zero ed a seguire aggancia l’italiana. 🔗oasport.it

