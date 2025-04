Wta 1000 Madrid 2025 Paolini sul velluto contro Boulter avanti anche Sabalenka

Paolini senza problemi all’esordio nel Wta 1000 di Madrid 2025. L’azzurra, testa di serie numero 6 del tabellone, ha impiegato soltanto un’ora per liquidare la britannica Katie Boulter, sconfitta con un eloquente 6-1 6-2. Gara senza storia, in cui la classe ’96 di Leicester ha tenuto un solo game al servizio, peraltro nel penultimo gioco: l’azzurra ha avuto anche la chance di chiudere con il bagel nel secondo parziale, ma dopo aver annullato un match point, Boulter si è presa il break che ha allungato l’incontro di un paio di minuti. Jasmine è anche l’unica portacolori italiana rimasta in tabellone, dopo l’eliminazione nella giornata di ieri di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.Paolini, che domani sarà impegnata anche in doppio con Sara Errani, incontrerà al terzo turno Maria Sakkari. Leggi su Sportface.it Jasminesenza problemi all’esordio nel Wtadi. L’azzurra, testa di serie numero 6 del tabellone, ha impiegato soltanto un’ora per liquidare la britannica Katie, sconfitta con un eloquente 6-1 6-2. Gara senza storia, in cui la classe ’96 di Leicester ha tenuto un solo game al servizio, peraltro nel penultimo gioco: l’azzurra ha avutola chance di chiudere con il bagel nel secondo parziale, ma dopo aver annullato un match point,si è presa il break che ha allungato l’indi un paio di minuti. Jasmine èl’unica portacolori italiana rimasta in tabellone, dopo l’eliminazione nella giornata di ieri di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto., che domani sarà impegnatain doppio con Sara Errani, incontrerà al terzo turno Maria Sakkari.

