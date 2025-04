Witkoff è a Mosca Lavrov apre all’accordo Elogi per Trump

Witkoff è arrivato a Mosca. L'agenzia Tass ha confermato che un volo privato proveniente dagli Stati Uniti, entrato nello spazio aereo russo dalla Lettonia, è atterrato all'aeroporto Vuknovo della capitale russa. Si tratta della sua quarta missione "russa" dallo scorso febbraio. Nel frattempo proseguono i contatti tra Russia e Stati Uniti.

