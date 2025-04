Witkoff di nuovo a Mosca quarto incontro con Putin da febbraio

Witkoff è arrivato a Mosca per un nuovo incontro con Vladimir Putin. Atterrato all'aeroporto Vuknovo, l'inviato del presidente americano Donald Trump è alla quarta missione nella Federazione Russa da febbraio. L'ultimo colloquio con lo zar, che si è tenuto a San Pietroburgo l'11 aprile, era durato più di quattro ore. Intervistato dalla Cbs, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che il Cremlino «è pronto a raggiungere un accordo» con gli Stati Uniti sull'Ucraina, aggiungendo che alcuni elementi «devono essere messi a punto».

