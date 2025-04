Wfp esaurite le scorte alimentari nella Striscia di Gaza

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha avvertito di aver esaurito tutte le sue scorte alimentari nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra, dove Israele ha bloccato l'ingresso di tutti gli aiuti umanitari dal 2 marzo. "Oggi, il Wfp ha consegnato le sue ultime scorte alimentari rimanenti alle cucine calde nella Striscia di Gaza. Si prevede che queste cucine esauriranno completamente il cibo nei prossimi giorni", ha dichiarato il Wfp in una nota.

