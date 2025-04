WEF Peter Brabeck Letmathe nuovo presidente ad interim nel 2005 dichiarò L’acqua non è un diritto pubblico dovrebbe avere un valore di mercato

Peter Brabeck-Letmathe prende il posto di Klaus Scwab, dimessosi per guai finanziari dopo le accuse di molestie e discriminazioni degli scorsi anni È Peter Brabeck-Letmathe il successore ad interim di Klaus Schwab alla guida del World Economic Forum. L’annuncio arriva in un momento delicato p Ilgiornaleditalia.it - WEF, Peter Brabeck-Letmathe nuovo presidente ad interim, nel 2005 dichiarò: “L’acqua non è un diritto pubblico, dovrebbe avere un valore di mercato” Leggi su Ilgiornaleditalia.it prende il posto di Klaus Scwab, dimessosi per guai finanziari dopo le accuse di molestie e discriminazioni degli scorsi anni Èil successore addi Klaus Schwab alla guida del World Economic Forum. L’annuncio arriva in un momento delicato p

Il fondatore del WEF Klaus Schwab rassegna le dimissioni da presidente, il vice Brabeck-Letmathe subentra ad interim, come anticipato dal GdI - L'87enne ha lasciato la carica da presidente del Consiglio di fondazione, come anticipato dal Giornale d'Italia a maggio 2024. Nell'ultima anno, Schwab è stato l'oggetto di un'inchiesta che ha svelato molestie e abusi sessuali sotto la sua gestione Il fondatore del Web Klaus Schwab rassegna l 🔗ilgiornaleditalia.it

