Weekend d’arte e cultura Tra laghi e castelli sboccia la ’Primavera nei borghi’

Weekend dove magari staccare la spina rimanendo immersi nella bellezza e nella natura dei paesi che affondano le radici nel passato: benvenuti nelle Marche dove domani e domenica sboccerà l’iniziativa ’Primavera nei borghi’ che propone tanti appuntamenti da non perdere e visite speciali. "Si andrà alla scoperta del borgo di Pievefavera – dice Fiorella Paino, presidente Archeoclub d’Italia sede di Marca di Camerino – le cui prime testimonianze storiche risalgono all’epoca romana e che ora conta circa 1.600 abitanti. Visiteremo uno dei castelli di Caldarola che si affaccia sul lago di Caccamo".Le Marche riservano tante realtà che meritano di essere conosciute a fondo. "Domani a Mondolfo – anticipa Alessandro Berluti, presidente Archeoclub sede di Marca di Mondolfo – sarà visitabile il monumento nazionale abbazia di San Gervasio. Ilrestodelcarlino.it - Weekend d’arte e cultura. Tra laghi e castelli sboccia la ’Primavera nei borghi’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it di Lorenzo Monachesi MACERATA Undove magari staccare la spina rimanendo immersi nella bellezza e nella natura dei paesi che affondano le radici nel passato: benvenuti nelle Marche dove domani e domenica sboccerà l’iniziativaneiche propone tanti appuntamenti da non perdere e visite speciali. "Si andrà alla scoperta del borgo di Pievefavera – dice Fiorella Paino, presidente Archeoclub d’Italia sede di Marca di Camerino – le cui prime testimonianze storiche risalgono all’epoca romana e che ora conta circa 1.600 abitanti. Visiteremo uno deidi Caldarola che si affaccia sul lago di Caccamo".Le Marche riservano tante realtà che meritano di essere conosciute a fondo. "Domani a Mondolfo – anticipa Alessandro Berluti, presidente Archeoclub sede di Marca di Mondolfo – sarà visitabile il monumento nazionale abbazia di San Gervasio.

