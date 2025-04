WEC McLaren muove i primi passi lasciando la Formula E

McLaren ha ufficialmente deciso che lascerà il Mondiale Formula E al termine della stagione in corso al fine di concentrare la propria attenzione sull’imminente impegno nel FIA World Endurance Championship che inizierà nel 2027.Una nuova LMDh, gestita presumibilmente da United Autosports e costruita su un telaio Dallara, dovrà essere sviluppata e successivamente portata in pista dal costruttore inglese che negli ultimi anni ha giocato un ruolo di protagonista nella serie elettrica parallelamente a quanto visto in FIA F1 e nella NTT IndyCar Series.Zak Brown, CEO di McLaren e titolare del già citato team United Autosports che già schiera due 720S GT3 EVO in LMGT3 nel FIA WEC, ha commentato in una nota: “Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo costruito in Formula E. Oasport.it - WEC, McLaren muove i primi passi lasciando la Formula E Leggi su Oasport.it A pochi giorni dall’annuncio ufficiale,ha ufficialmente deciso che lascerà il MondialeE al termine della stagione in corso al fine di concentrare la propria attenzione sull’imminente impegno nel FIA World Endurance Championship che inizierà nel 2027.Una nuova LMDh, gestita presumibilmente da United Autosports e costruita su un telaio Dallara, dovrà essere sviluppata e successivamente portata in pista dal costruttore inglese che negli ultimi anni ha giocato un ruolo di protagonista nella serie elettrica parallelamente a quanto visto in FIA F1 e nella NTT IndyCar Series.Zak Brown, CEO die titolare del già citato team United Autosports che già schiera due 720S GT3 EVO in LMGT3 nel FIA WEC, ha commentato in una nota: “Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo costruito inE.

Cosa riportano altre fonti

Ruota, ristorante ‘sospeso’ e giochi . Il Wec conquista già il pubblico : "Esserci è un’esperienza speciale" - La ruota panoramica, il ristorante sospeso a 50 metri di altezza (in zona Rivazza) e tante attività nella Fan zone tra simulatori di guida, macchinine radiocomandate e laboratori per i bambini. In pista, decine di bolidi: le hypercar Ferrari (ieri subito veloci nelle libere) e la Bmw M4 Gt3 numero 46 di Valentino Rossi quelli più acclamati dal pubblico. Gli ingredienti per un grande fine settimana firmato Wec ci sono tutti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Oscar Piastri in pole con la McLaren nel Gp del Bahrain: Russell 2° davanti a Leclerc, Antonelli ottimo quarto - Oscar Piastri, domani, domenica 13 aprile, partirà in pole position nel Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Il pilota australiano della McLaren ha firmato il miglior tempo in 1'29"841 precedendo di 188 millesimi la Mercedes di George Russell. Terza piazza per la... 🔗europa.today.it

Gp d'Australia, delusione Ferrari nelle qualifiche. Prima fila McLaren, Norris in pole - AGI - Dominio McLaren e Ferrari relegate in quarta fila. La prima pole della stagione è firmata Lando Norris, che nell'ultima manche delle qualifiche del Gran Premio d'Australia - gara inaugurale del Mondiali di Formula 1 2025 - piazza la zampata vincente in 1'15"096 conquistando la decima pole della carriera. Al suo fianco scatterà domani in prima fila il compagno di squadra e beniamino di casa Oscar Piastri, secondo per appena 84 millesimi. 🔗agi.it

Fernando Alonso a 43 anni è sempre un uomo mercato: Mi piacerebbe vederlo al volante della McLaren. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

WEC, Toyota monopolizza la prima fila della 8 Ore del Bahrain, McLaren imprendibile in LMGT3 - Il britannico ha staccato un crono di 2’02”201 regalando la prima pole nel WEC alla McLaren. Doppietta per lo United Autosports grazie a James Cottingham che, per soli due millesimi ... 🔗msn.com

McLaren saluta la FE: addio a fine stagione per inseguire la Tripla Corona - Per questo motivo, McLaren ha deciso di abbandonare la Formula E al termine di questa stagione, con l’ultima gara fissata a Londra a luglio, senza nemmeno attendere la fine del ciclo tecnico della ... 🔗msn.com

WEC. McLaren è pronta al grande ritorno! Dal 2027 inseguiranno la Tripla Corona in categoria Hypercar - Non sarebbe l’unico team del WEC a fare questa scelta dato che permette di contenere i costi ed essere competitivi, Porsche è un esempio lampante a riguardo. Con l’ingresso di McLaren ... 🔗automoto.it