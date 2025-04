WEC 36 vetture per la 6h di Spa Due piloti in Hypercar per Aston e BMW

Hypercar ed in LMGT3.Per la classe regina ci sono delle piccole novità come l’ingresso dell’ex pilota F1 Pascal Wehrlein e l’ex titolare Peugeot Nico Mueller al volante delle due Porsche ufficiali Penske Motorsport. Il tedesco, titolare a Le Mans con la 963 n. 4, correrà con l’auto n. 6 insieme a Kevin Estre/Laurens Vanthoor, mentre l’elvetico che sarà riserva sul ‘Circuit della Sarthe’ guiderà la n. 5 con Julien Andlauer/Michael Christensen.A differenza di Imola mancano Matt Campbell e Mathieu Jaminet, impegnati a Laguna Seca in California per il quarto atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Oasport.it - WEC, 36 vetture per la 6h di Spa. Due piloti in Hypercar per Aston e BMW Leggi su Oasport.it Il FIA World Endurance Championship ha presentato l’entry list per la 6h di Spa-Francorchamps, terza tappa del campionato in programma sabato 10 maggio. Come accaduto per la 1812km di Lusail e la recente 6h di Imola saranno trentasei le auto in pista, suddivise come sempre ined in LMGT3.Per la classe regina ci sono delle piccole novità come l’ingresso dell’ex pilota F1 Pascal Wehrlein e l’ex titolare Peugeot Nico Mueller al volante delle due Porsche ufficiali Penske Motorsport. Il tedesco, titolare a Le Mans con la 963 n. 4, correrà con l’auto n. 6 insieme a Kevin Estre/Laurens Vanthoor, mentre l’elvetico che sarà riserva sul ‘Circuit della Sarthe’ guiderà la n. 5 con Julien Andlauer/Michael Christensen.A differenza di Imola mancano Matt Campbell e Mathieu Jaminet, impegnati a Laguna Seca in California per il quarto atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

