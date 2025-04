Waterpolo Preview al via i playoff e i playout di serie A1

serie A1 Maschile di pallanuoto entra nella fase più emozionante! Iniziano i playoff e i playout: è tempo di gara 1 delle semifinali del primo turno della post season! ? Arnaldo Deserti, direttore sportivo della De Akker Bologna, ci guida alla scoperta delle due grandi sfide della pool scudetto: Pro Recco vs RN Savona AN Brescia vs Pallanuoto Trieste Chi conquisterà il primo punto della serie? Quali saranno i giocatori chiave? E quali strategie metteranno in campo le squadre in corsa per il titolo? Guarda il video per l’analisi completa e iscriviti al canale per non perdere tutti gli aggiornamenti sui playoff della serie A1 di pallanuoto maschile! Attiva la campanella, lascia un like e facci sapere nei commenti: chi vincerà lo scudetto 2025? Oasport.it - Waterpolo Preview: al via i playoff e i playout di serie A1 Leggi su Oasport.it Il campionato diA1 Maschile di pallanuoto entra nella fase più emozionante! Iniziano ie i: è tempo di gara 1 delle semifinali del primo turno della post season! ? Arnaldo Deserti, direttore sportivo della De Akker Bologna, ci guida alla scoperta delle due grandi sfide della pool scudetto: Pro Recco vs RN Savona AN Brescia vs Pallanuoto Trieste Chi conquisterà il primo punto della? Quali saranno i giocatori chiave? E quali strategie metteranno in campo le squadre in corsa per il titolo? Guarda il video per l’analisi completa e iscriviti al canale per non perdere tutti gli aggiornamenti suidellaA1 di pallanuoto maschile! Attiva la campanella, lascia un like e facci sapere nei commenti: chi vincerà lo scudetto 2025?

Cosa riportano altre fonti

Waterpolo Preview, the report of the week: la De Akker espugna Roma, Florentia batte Palermo - Nella ventiduesima giornata del campionato di serie A1 Maschile la De Akker Bologna supera 12-10 la Roma Vis Nova e aggancia al quarto posto i capitolini e la Pallanuoto Trieste. In zona salvezza importante successo esterno per la Rari Nantes Florentia che supera il Telimar a Terrasini. La serie A2 Maschile archivia i risultati della sedicesima giornata. Nel girone Nord prosegue la corsa solitaria della capolista Chiavari, nel girone Sud continua il duello Circolo Canottieri Napoli-Check-Up Rari Nantes Salerno. 🔗oasport.it

Waterpolo Preview, the report of the week: il Telimar vince il derby con l’Ortigia - Continua la rovente lotta per la quarta posizione. Nel ventunesimo turno l’AN Brescia batte la Roma Vis Nova, la BPER Rari Nantes Savona piega la PN Trieste e la De Akker brucia in volata il Posillipo. L’importante successo del Telimar nel derby con l’Ortigia riapre inaspettatamente la lotta per l’ottava posizione, l’ultima che qualifica alle semifinali per l’Euro Cup. In serie A1 Femminile l’Ekipe Orizzonte Catania impatta con il Rapallo Pallanuoto mentre la Sis Roma piega la Pallanuoto Trieste e si porta ad un punto dalle etnee. 🔗oasport.it

Waterpolo Preview the report of the week: la Pro Recco vince la Coppa Italia - La Pro Recco regola 11-5 la BPER Rari Nantes Savona e si aggiudica la Coppa Italia 2025, la diciottesima della sua storia. Completa il podio della Final Eight di Napoli l’AN Brescia che nella finale per il terzo posto piega la Pallanuoto Trieste dopo i tiri di rigore. In serie A1 Femminile facili vittorie per Sis Roma, Plebiscito Padova e Rapallo Pallanuoto. 🔗oasport.it

Waterpolo Preview 25-04-25: al via i playoff e i playout di serie A1; Scattano i playoff, la Roma Vis Nova a Posillipo per gara 1; Al via sabato la post season. La griglia di playoff e playout; Ssd UniMe, tra una settimana l’esordio della pallanuoto in Serie B VIDEO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Waterpolo Preview: al via i playoff e i playout di serie A1 - Il campionato di Serie A1 Maschile di pallanuoto entra nella fase più emozionante! Iniziano i playoff e i playout: è tempo di gara 1 delle semifinali del ... 🔗oasport.it