Wall Street apre debole Dj 015 Nasdaq 002

Wall Street apre debole. Il Dow Jones perde lo 0,15% a 40.031,84 punti, il Nasdaq sale dello 0,02% a 17.168,37 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,09% a 5.487,50 punti. Quotidiano.net - Wall Street apre debole, Dj -0,15%, Nasdaq +0,02% Leggi su Quotidiano.net . Il Dow Jones perde lo 0,15% a 40.031,84 punti, ilsale dello 0,02% a 17.168,37 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,09% a 5.487,50 punti.

Wall Street apre in calo, Dj -0,35%, Nasdaq -0,22% - Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,35% a 41.214,94 punti, il Nasdaq cede lo 0,22% a 17.605,04 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,23% a 5.587,82 punti. 🔗quotidiano.net

Wall Street apre in calo con inflazione, Dj -0,79%, Nasdaq -1,1% - Wall Street apre negativa dopo l'inflazione Usa più alta del previsto. Il Dow Jones perde lo 0,79% a 44.232,73 punti, il Nasdaq cede l'1,11% a 19.428,53 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,04% a 6.005,37 punti. 🔗quotidiano.net

Wall Street apre contrastata: Dow Jones cede lo 0,41%, Nasdaq apre a +0,38% - L’apertura di Wall Street è segnata da un andamento contrastato in seguito alla richiesta della Cina agli Stati Uniti di rimuovere i dazi unilaterali. Questo avviene mentre si intravedono spiragli di ... 🔗borse.it

Wall Street apre in calo con i dazi, Dj -0,76%, Nasdaq -1,65% - Wall Street apre la seduta debole. Wall Street resta in bilico su un potenziale aumento dell’inflazione e sul rallentamento della crescita economica, in attesa delle tariffe reciproche dell ... 🔗informazione.it