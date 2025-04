Volvera Simone è morto per difendere Chiara i due fidanzati scappati per le scale dopo le prime coltellate

Chiara Spatola e Simone Sorrentino, la coppia di fidanzati uccisi dal loro vicino di casa nella sera di ieri 24 aprile a Volvera (Torino), avrebbero tentato la fuga per la scale dopo essere stati accoltellati una prima volta in casa. Sono stati uccisi in cortile da Andrea Longo, che si è poi suicidato. Leggi su Fanpage.it Spatola eSorrentino, la coppia diuccisi dal loro vicino di casa nella sera di ieri 24 aprile a(Torino), avrebbero tentato la fuga per laessere stati accoltellati una prima volta in casa. Sono stati uccisi in cortile da Andrea Longo, che si è poi suicidato.

Chi erano Chiara Spatola e Simone Sorrentino, uccisi dal vicino di casa a Volvera: stavano per trasferirsi - Chiara Spatola, 28 anni, e il fidanzato Simone Sorrentino, 23, entrambi operai, uccisi a coltellate dal vicino di casa Andrea Longo, a Volvera (Torino): stavano per trasferirsi a Rivalta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragedia a Volvera: Chiara e Simone uccisi dal vicino: i presunti screzi, poi lui si suicida - Volvera sotto shock: Andrea Longo uccide due vicini e si toglie la vita Una sera di ordinaria quiete si è trasformata in un incubo a Volvera, piccolo centro della pianura torinese. Poco prima delle 20, in un condominio di via XXIV Maggio, si è consumata una tragedia: Andrea Longo, 34 anni, ha ucciso a coltellate i vicini Chiara Spatola, 29 anni, e Simone Sorrentino, 24, prima di suicidarsi con un fendente alla gola. 🔗notizieaudaci.it

Volvera. Andrea Longo uccide i vicini Chiara Spatola e Simone Sorrentino con un coltello da sub e poi si suicida - Chiara Spatola, 29 anni, e Simone Sorrentino, 24, fidanzati, sono stati brutalmente uccisi ieri sera, poco prima delle 20, nel loro appartamento di via XXIV maggio a Volvera, nel Torinese. La coppia stava per trasferirsi a Rivalta, dove stavano ristrutturando una casa, forse per fuggire da un vicino con cui avevano avuto precedenti conflitti. L’autore del duplice omicidio è Andrea Longo, un autotrasportatore di 34 anni, che dopo aver ucciso i giovani con un coltello da sub, si è tolto la vita con un fendente alla gola. 🔗laprimapagina.it

Volvera, Simone è morto per difendere Chiara: i due fidanzati scappati per le scale dopo le prime coltellate; Volvera, uccide a coltellate una coppia di vicini dopo una lite e si suicida: Chiara Spatola e Simone Sorrentino avevano 28 e 23 anni